Чехия к концу года получит 20 польских водородных автобусов

10:03 23 Декабрь Киев, Украина

Чешская Республика до конца года получит свои первые водородные автобусы производства польской компании Solaris Bus&Coach. Согласно подписанному соглашению с муниципальными властями Усти-над-Лабем, двадцать автобусов Urbino 12 на водородных топливных элементах будут выведены на улицы города для декарбонизации транспортного сектора, сообщает H2 View .



Представленный в 2019 году водородный автобус Solaris Urbino 12 способен проехать 350 км на одной заправке водородом. Автобус имеет два электродвигателя и оснащен системой климат-контроля, использующей тепло, выделяемое модулем водородных топливных элементов.



Чехия пополняет список стран, заказывающих автобусы Solaris на водородных топливных элементах. Вместе с Германией, Италией, Польшей, Швецией и Нидерландами, стремящимися интегрировать Urbino 12 в дороги страны.



«За годы своего существования мы поставили в Чешскую Республику более 1200 автобусов и троллейбусов, дизельных и газовых. Последний контракт на поставку 20 водородных автобусов новаторский. Я хотел бы поздравить перевозчика Dopravní podnik города Ústí nad Labem с этой престижной инвестицией», – сказал член правления Solaris по продажам и послепродажному обслуживанию Петрос Спинарис.