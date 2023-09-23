Чехия и Швеция обсуждают возможность учить украинских пилотов на истребителях Gripen

Прага проводит переговоры со Стокгольмом о возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на чешской территории.

"Наша техника [передана Украине] была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих. Для этой техники нет запасных частей и боеприпасов", – добавила министр.