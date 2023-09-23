Чехия и Швеция обсуждают возможность учить украинских пилотов на истребителях Gripen

Прага проводит переговоры со Стокгольмом о возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на чешской территории.
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова во время открытой дискуссии 22 сентября, передает Radio Prague International.
Чиновница напомнила, что весной и летом на полигоне Либава в Оломоуке тренировались около 2 000 военнослужащих Украины. Согласно ранее принятому решению правительства, было поставлено целью подготовить к концу 2023 года на чешской территории около 4 000 украинских бойцов.
Чернохова подчеркнула, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе поставки оружия.
Чиновница напомнила, что весной и летом на полигоне Либава в Оломоуке тренировались около 2 000 военнослужащих Украины. Согласно ранее принятому решению правительства, было поставлено целью подготовить к концу 2023 года на чешской территории около 4 000 украинских бойцов.
Чернохова подчеркнула, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе поставки оружия.
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