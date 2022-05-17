Чехия хочет координировать сбор доказательств военных преступлений россиян в Украине

«Нельзя допустить, чтобы происходила двойная работа, а главное, разнобой в оценке доказательств разными странами. Этим сразу же воспользуется защита», – подчеркнул Блажек. Глава Минюста считает, что Чехия может развивать сотрудничество по расследованию во время своего председательства в ЕС, то есть во второй половине этого года.