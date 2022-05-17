Чехия хочет координировать сбор доказательств военных преступлений россиян в Украине

12:31 17 мая Киев, Украина

Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что Чехия хочет вместе с другими странами, также расследующими военные преступления в Украине, координировать сбор доказательств для судебного процесса.

Об этом сообщает Радио Прага .

Павел Блажек и Верховный прокурор Чехии Ленка Брадачева обсудили этот вопрос с главой Международного уголовного суда (МКС) в Гааге Петром Хофманским. По словам Брадачевой, нельзя исключить, что для рассмотрения преступлений, совершенных во время российского вторжения в Украину, будет создан особый трибунал .

Кроме Украины, расследование ведет несколько стран, преимущественно европейских, в частности Чехия и непосредственно Международный уголовный суд в Гааге.

16 мая в штаб-квартире МКС в Гааге представители Чехии обсудили с Хофманским вопросы эффективного ведения работы на всех уровнях.
«Нельзя допустить, чтобы происходила двойная работа, а главное, разнобой в оценке доказательств разными странами. Этим сразу же воспользуется защита», – подчеркнул Блажек. Глава Минюста считает, что Чехия может развивать сотрудничество по расследованию во время своего председательства в ЕС, то есть во второй половине этого года.
В Чехии расследование ведет Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, который, кроме того, собирает показания украинских беженцев. Ту же работу проводит Великобритания, Польша и страны Балтии.