Чехи подготовили проект компенсации по взрывам во Врбетице

10:19 01 Июнь Киев, Украина

Чешские юристы подготовили компенсационный проект, адресованный российскому руководству из-за взрыва на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.

Об этом Idnes заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.



Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.



"Мы работаем над этим (получением компенсации. - Ред.) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.



Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.



В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.



Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.