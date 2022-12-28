Часы некорректно работают из-за цвета кожи владельца: Apple обвинили в расовой дискриминации

18:57 28 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает AppleInsider.



Программа Blood Oxygen может измерять уровень кислорода в крови по запросу прямо из запястья, предоставляя пользователю информацию о его общем самочувствии.



Житель Нью-Йорка Алекс Моралес утверждает, что он купил Apple Watch в период с 2020 по 2021 год, зная, что часы предназначены для измерения уровня кислорода в крови. Мужчина считал, что часы делают это независимо от тона кожи.



В иске также утверждается, что во время пандемии коронавируса исследователи "подтвердили клиническую значимость расовой предвзятости пульсоксиметрии", используя записи пациентов. Житель Нью-Йорка подал коллективный иск против Apple , утверждая, что оксиметр крови Apple Watch имеет "расовую предвзятость" в отношении людей с более темным оттенком кожи.Об этом сообщает AppleInsider.Программа Blood Oxygen может измерять уровень кислорода в крови по запросу прямо из запястья, предоставляя пользователю информацию о его общем самочувствии.Житель Нью-Йорка Алекс Моралес утверждает, что он купил Apple Watch в период с 2020 по 2021 год, зная, что часы предназначены для измерения уровня кислорода в крови. Мужчина считал, что часы делают это независимо от тона кожи.В иске также утверждается, что во время пандемии коронавируса исследователи "подтвердили клиническую значимость расовой предвзятости пульсоксиметрии", используя записи пациентов.

"В течение десятилетий поступали сообщения о том, что такие устройства были значительно менее точными при измерении уровня кислорода в крови в зависимости от цвета кожи. Значение этого предубеждения в мире оставалось без внимания до середины пандемии коронавируса, которая совпала с более широким осознанием структурного расизма, что во многих аспектах общества", – говорится в заявлении.

Компания Apple не сразу ответила на это заявление. Сейчас на своем сайте она отметила, что приложение Blood Oxygen предназначено только для общих целей фитнеса и хорошего самочувствия.