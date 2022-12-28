Часы некорректно работают из-за цвета кожи владельца: Apple обвинили в расовой дискриминации

18:57 28 декабря Киев, Украина

Житель Нью-Йорка подал коллективный иск против Apple, утверждая, что оксиметр крови Apple Watch имеет "расовую предвзятость" в отношении людей с более темным оттенком кожи.

Об этом сообщает AppleInsider.

Программа Blood Oxygen может измерять уровень кислорода в крови по запросу прямо из запястья, предоставляя пользователю информацию о его общем самочувствии.

Житель Нью-Йорка Алекс Моралес утверждает, что он купил Apple Watch в период с 2020 по 2021 год, зная, что часы предназначены для измерения уровня кислорода в крови. Мужчина считал, что часы делают это независимо от тона кожи.

В иске также утверждается, что во время пандемии коронавируса исследователи "подтвердили клиническую значимость расовой предвзятости пульсоксиметрии", используя записи пациентов.
"В течение десятилетий поступали сообщения о том, что такие устройства были значительно менее точными при измерении уровня кислорода в крови в зависимости от цвета кожи. Значение этого предубеждения в мире оставалось без внимания до середины пандемии коронавируса, которая совпала с более широким осознанием структурного расизма, что во многих аспектах общества", – говорится в заявлении.
Компания Apple не сразу ответила на это заявление. Сейчас на своем сайте она отметила, что приложение Blood Oxygen предназначено только для общих целей фитнеса и хорошего самочувствия.
"Измерения программы Blood Oxygen не предназначены для использования в медицинских целях, в частности, для самодиагностики или консультации с врачом", - пишет Apple.