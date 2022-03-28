Цензура и системное запугивание: Жозеп Боррель выпустил заявление в связи с прекращением выхода «Новой газеты»

20:48 28 марта Киев, Украина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление в связи с прекращением выхода «Новой газеты» .

«Сегодня российская независимая газета „Новая газета“ была вынуждена прекратить свою деятельность в результате цензуры и системного запугивания российскими властями. Решение, принятое „Новой газетой“, это результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети, организованного российскими властями», — заявил глава европейской дипломатии.