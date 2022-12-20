Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

11:22 20 декабря Киев, Украина

Принятый на общеевропейском уровне механизм предельных цен на газ, согласно которому потолок установлен на уровне в $1,9 тысячи за тысячу кубов, обвалил стоимость голубого топлива.

Цены на газ на крупнейшей европейской торговой площадке TTF в ходе торгов вторника опустились до $1126 за тысячу кубов — минимальное значение с середины ноября, свидетельствуют данные торгов.



Вечером 19 декабря представители стран Евросоюза согласовали введение потолка цен на газ на территории всего объединения. Потолок установлен на уровне €180 за 1 MВт/ч (примерно $1,9 тысячи за 1 тысячу кубометров). Европейские власти таким образом хотят ограничить последствия резких скачков цен на газ для собственной экономики. Механизм будет работать лишь в том случае, если фьючерс на индекс TTF с экспирацией в ближайший год превышает установленный потолок в течение трех дней. При этом потолок не будет работать, если разница между фьючерсом и ценой сжиженного природного газа (СПГ) в Европе не будет выше €35. Это ограничение создано для того, чтобы поставки СПГ в европейский регион продолжали поступать, а не уходили на азиатские рынки.



Ограничения вступают в силу с 15 февраля 2023 года и продлятся ровно год. Механизм не затронет внебиржевой рынок газа. При этом есть вероятность, что в установленном порядке механизм не заработает в принципе: международная биржа ICE, которая управляет хабом TTF, вовсе пригрозила перевести торги из Европы, если введенный потолок будет угрожать бизнесу компании. Основной риск — потенциальная волна маржин-коллов игроков, которые ожидали резкого роста цен на газ и покупали форвардные контракты. Еврокомиссия же заверила ICE, что в случае угрозы проведению биржевых торгов потолок будет отменен.



В рф на решение Европы отреагировала традиционно скептически. Пресс-секретарь президента дмитрий песков заявил, что потолок цен для торговли неприемлем.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — заявил он.

В отличие от нефтяного потолка, который введен в отношении только российской нефти, газовый распространяется на все поставки газа в ЕС. «Газпром» отказался от комментариев, однако российская компания еще осенью свела свои поставки к минимуму, европейские же власти даже в базовом сценарии закладывают, что на «Газпром» в 2023 году рассчитывать не придется.





