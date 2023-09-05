Цены и пустые АЗС: регионы россии тревожатся из-за дефицита топлива

Российские регионы сталкиваются с недостатком топлива на заправках, вызывая беспокойство среди населения и бизнеса. Эта проблема касается не только бензина, где цены достигли исторических максимумов, но и дизельного топлива.
По данным российского провластного издания, представители топливного бизнеса сообщают о недостатке топлива в нескольких регионах страны. Отсутствие топлива ощущается в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Новосибирской, Рязанской, Самарской областях, Калмыкии и даже в оккупированном Крыму.
На российских АЗС стали жаловаться на критически низкие остатки топлива, признаются, что они фактически "работают с колес". Отдельные заправки в регионах переживают дефицит бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизеля.
Согласно мнению экспертов, аграриев и участников топливного рынка, причина дефицита может быть связана с нарушением сроков доставки топлива по железнодорожным магистралям. Сообщается, что поезда с нефтепродуктами из Центральной россии достигают конечных пунктов назначения на несколько недель позже обычных сроков. Это задержки могут стать одной из главных причин дефицита на рынке.
Однако аналитик компании Freedom Finance Global, Владимир Чернов, полагает что дефицит топлива может быть связан с повышением экспортных поставок бензина из-за падения стоимости рубля. Экспорт становится более выгодным вариантом, чем продажи на внутреннем рынке, и нефтяные компании активно увеличивают экспортные объемы. Это также может оказать влияние на доступность топлива на внутреннем рынке.
По данным российского провластного издания, представители топливного бизнеса сообщают о недостатке топлива в нескольких регионах страны. Отсутствие топлива ощущается в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Новосибирской, Рязанской, Самарской областях, Калмыкии и даже в оккупированном Крыму.
На российских АЗС стали жаловаться на критически низкие остатки топлива, признаются, что они фактически "работают с колес". Отдельные заправки в регионах переживают дефицит бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизеля.
Согласно мнению экспертов, аграриев и участников топливного рынка, причина дефицита может быть связана с нарушением сроков доставки топлива по железнодорожным магистралям. Сообщается, что поезда с нефтепродуктами из Центральной россии достигают конечных пунктов назначения на несколько недель позже обычных сроков. Это задержки могут стать одной из главных причин дефицита на рынке.
Однако аналитик компании Freedom Finance Global, Владимир Чернов, полагает что дефицит топлива может быть связан с повышением экспортных поставок бензина из-за падения стоимости рубля. Экспорт становится более выгодным вариантом, чем продажи на внутреннем рынке, и нефтяные компании активно увеличивают экспортные объемы. Это также может оказать влияние на доступность топлива на внутреннем рынке.
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