Центральная Америка во власти урагана Йота: погибли девять человек

20:31 18 ноября Киев, Украина

Правительство Гондураса в помощь пострадавшим от урагана Йота, который накрыл всю Центральную Америку, открыло более 600 временных приютов для около 13 тыс. жителей. 
Об этом сообщило ABC News в среду, 18 ноября.

Достигнув Никарагуа, ураган Йота обрушился на побережье с порывами ветра скоростью 249 км/ч. Ураган принес с собой наводнения и оползни в регионе, его жертвами стали по меньшей мере девять человек.

Отмечается, что накануне Гондурас закрыл мосты и шоссе по всей стране.