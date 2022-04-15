Центральная Америка во власти урагана Йота: погибли девять человек

Правительство Гондураса в помощь пострадавшим от урагана Йота, который накрыл всю Центральную Америку, открыло более 600 временных приютов для около 13 тыс. жителей.
Об этом сообщило ABC News в среду, 18 ноября.
Достигнув Никарагуа, ураган Йота обрушился на побережье с порывами ветра скоростью 249 км/ч. Ураган принес с собой наводнения и оползни в регионе, его жертвами стали по меньшей мере девять человек.
Отмечается, что накануне Гондурас закрыл мосты и шоссе по всей стране.
Об этом сообщило ABC News в среду, 18 ноября.
Достигнув Никарагуа, ураган Йота обрушился на побережье с порывами ветра скоростью 249 км/ч. Ураган принес с собой наводнения и оползни в регионе, его жертвами стали по меньшей мере девять человек.
Отмечается, что накануне Гондурас закрыл мосты и шоссе по всей стране.
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