Центр Парижа хотят освободить от автомобилей к 2024 году

15:55 21 Февраль Киев, Украина





Местное правительство обещало запретить автодвижение в центре города в 2022 году, однако отложило реформу, «чтобы лучше подготовиться к переменам».



Центр Парижа хотят сделать почти полностью пешеходным к 2024 году. Там смогут передвигаться службы такси, коммунальный транспорт и жители района.Местное правительство обещало запретить автодвижение в центре города в 2022 году, однако отложило реформу, «чтобы лучше подготовиться к переменам».

Пешеходными станут четыре района к северу от Сены. В частности, там находятся соборы Нотр-Дам-де-Пари и Сент-Шапель.

В то же время, замгородского головы Парижа Давид Бельяр говорит, что даже несмотря на запрет на въезд автомобилей в 2024 году, в центральных районах на автомобилях смогут передвигаться люди, которые «идут в театр или в гости к друзьям».



В августе 2021 года в центре Парижа снизили максимальную скорость автомобилей до 30 км/ч.