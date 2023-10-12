Целью ХАМАС является уничтожение Израиля - Блинкен

17:08 12 октября Киев, Украина

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что целью боевиков ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев.

Об этом Энтони Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве 12 октября.

"ХАМАС имеет только одну цель – уничтожить Израиль и убить евреев. Каждый, кто хочет мира и справедливости, должен осудить господство террора ХАМАС", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не нанести вред гражданским лицам какой-либо национальности. Кроме того, Блинкен заверил Нетаньяху в стабильной помощи Израиля со стороны Соединенных Штатов.

"Сообщение, которое доношу до Израиля, это то, что вы можете быть достаточно сильными, чтобы защитить себя своими силами, но пока существуют США, вам никогда, никогда не придется (это делать – ред.). Каждый, кто хочет мира и справедливости, должен осудить правление группировки ХАМАС. Мы знаем, что ХАМАС не представляет палестинский народ или его законные стремления жить с равными мерами безопасности, свободы, возможностей справедливости и достоинства", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США продолжают поставлять боеприпасы для израильской системы ПВО "Железный купол", а также другое оборонное оборудование. По словам Блинкена, первые грузы американской военной поддержки уже прибыли в Израиль, но большинство еще в пути.

"Поскольку потребности Израиля в обороне будут увеличиваться, мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить их. И я могу вам сказать, что большинство обеих партий в нашем Конгрессе поддерживают безопасность Израиля", — сказал госсекретарь США.

Со своей стороны глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что визит американской делегации в страну является еще одним примером однозначной поддержки Израиля со стороны Америки.