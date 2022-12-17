Цель визита путина в Беларусь - попытка возобновить наступление на Украину - ISW

12:30 17 декабря Киев, Украина

В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что президент рф Владимир путин намерен оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Отмечается, что Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.

Вместе с тем, Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как он это делал десятилетиями.

Как добавляют в ISW, Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям россии об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину.

Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину, - считают военные аналитики.

ISW оценивает вторжение россии в Украину из Беларуси как низкое, но возможное.

Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками.

Однако встреча путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину, - такие выводы делают в Институте изучения войны.

Отмечается, что эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что россия может атаковать Украину из Беларуси. Удары рф по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Напомним, путин запланировал на 19 декабря визит в столицу Беларуси.

Вчера, 16 декабря глава Кремля созвал Совбез, чтоб обсудить с его постоянными членами "взаимодействие с соседями по отдельным направлениям".