ЦАХАЛ запустила военную операцию в лагере Дженин: 3 палестинца погибли, 12 ранены

ЦАХАЛ, Израильская армия обороны, запустила широкомасштабную военную операцию в палестинском лагере Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Эту информацию распространили ВВС.
Операция началась с авиаударов. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате обстрелов погибли не менее трех палестинцев, а 12 человек получили ранения.
Представители ЦАХАЛа заявили, что удар нанесен по "террористической инфраструктуре в районе Дженина".
Эту информацию распространили ВВС.
Операция началась с авиаударов. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате обстрелов погибли не менее трех палестинцев, а 12 человек получили ранения.
Представители ЦАХАЛа заявили, что удар нанесен по "террористической инфраструктуре в районе Дженина".
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