ЦАХАЛ запустила военную операцию в лагере Дженин: 3 палестинца погибли, 12 ранены

08:08 03 июля Киев, Украина

ЦАХАЛ, Израильская армия обороны, запустила широкомасштабную военную операцию в палестинском лагере Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Эту информацию распространили ВВС.

Операция началась с авиаударов. По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате обстрелов погибли не менее трех палестинцев, а 12 человек получили ранения.

Представители ЦАХАЛа заявили, что удар нанесен по "террористической инфраструктуре в районе Дженина".
 
"Мы не оставим без ответа акты терроризма, которые причиняют ущерб гражданскому населению, и используют лагерь Дженин в качестве укрытия", - заявили военные. Они подчеркнули, что этот лагерь является "базой для террористов".
 
В свою очередь представители батальона Дженин, к которому относятся боевики из палестинских группировок ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", заявили: "Мы будем сопротивляться оккупационным силам до последнего человека и последней пули".