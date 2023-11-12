ЦАХАЛ уничтожил командира ХАМАС, который прикрывался пациентами больницы

08:26 12 ноября Киев, Украина

Продолжаются бои в Секторе Газы. Накануне в северном районе Газы израильские танки оцепили больницу Аль-Наср и педиатрическую больницу Аль-Рантиси. Глава больницы Мустафа аль-Кахлут обратился к Красному Кресту с просьбой о помощи с эвакуацией.

Как говорится в сообщении ЦАХАЛа, в субботу, 11 ноября, силами армии обороны Израиля был уничтожен командир ХАМАС. Он долгое время держал в заложниках пациентов больницы, используя их как живой щит.

"Самолет ЦАХАЛ только что нанес удар по Ахмеду Сиаму, ответственному за удержание в заложниках примерно 1000 жителей Газы и пациентов в больнице Аль-Рантиси. Он препятствовал их эвакуации на юг", - заявили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что Сиам был командиром роты Насера Радвана ХАМАС. Как отметили в ЦАХАЛ, он "еще один пример того, что ХАМАС использует гражданских лиц в Газе как живой щит в террористических целях".

Напомним, накануне глава больницы Аль-Рантиси заявлял, что израильские танки оцепили его медучреждение и обратился к Красному Кресту с просьбой о помощи с эвакуацией.

Нетаньяху: после окончания войны ЦАХАЛ будет контролировать Сектор Газы.