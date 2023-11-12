ЦАХАЛ уничтожил командира ХАМАС, который прикрывался пациентами больницы

Продолжаются бои в Секторе Газы. Накануне в северном районе Газы израильские танки оцепили больницу Аль-Наср и педиатрическую больницу Аль-Рантиси. Глава больницы Мустафа аль-Кахлут обратился к Красному Кресту с просьбой о помощи с эвакуацией.
Как говорится в сообщении ЦАХАЛа, в субботу, 11 ноября, силами армии обороны Израиля был уничтожен командир ХАМАС. Он долгое время держал в заложниках пациентов больницы, используя их как живой щит.
Отмечается, что Сиам был командиром роты Насера Радвана ХАМАС. Как отметили в ЦАХАЛ, он "еще один пример того, что ХАМАС использует гражданских лиц в Газе как живой щит в террористических целях".
Напомним, накануне глава больницы Аль-Рантиси заявлял, что израильские танки оцепили его медучреждение и обратился к Красному Кресту с просьбой о помощи с эвакуацией.
Нетаньяху: после окончания войны ЦАХАЛ будет контролировать Сектор Газы.
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