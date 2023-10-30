ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа

11:37 30 октября Киев, Украина

Во время столкновений с боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа войска ЦАХАЛ уничтожили десятки боевиков, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать войска.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.



Во время инцидента самолет ЦАХАЛа под руководством сухопутных войск ударил по плацдарму внутри здания, принадлежащего ХАМАС. В нем находились более 20 боевиков.



Кроме того, за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим целям, включая склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также тайники и плацдармы, которые использует ХАМАС.



Ночью военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вооруженных боевиков и пусковой пункт противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили истребитель для нанесения удара.