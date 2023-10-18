ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны на юго-западе Сектора Газы

12:48 18 октября Киев, Украина





ЦАХАЛ принял такое решение после нескольких дней переговоров с Египтом, США и другими партнерами по созданию безопасной зоны для того, чтобы из сектора Газа можно было уехать.



Орган Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании гуманитарной зоны на юго-западе Сектора Газы.ЦАХАЛ принял такое решение после нескольких дней переговоров с Египтом, США и другими партнерами по созданию безопасной зоны для того, чтобы из сектора Газа можно было уехать.Орган израильских властей COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories, Координатор правительственной деятельности на территориях) сообщил о призыве к гражданским палестинцам эвакуироваться с севера на юг Сектора Газа. Военные предупредили, что в скором

времени будут наносить значительные удары по северной территории.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre — COGAT (@cogatonline) October 18, 2023

Израиль добавляет, что в городе Аль-Мавасе будут при необходимости оказывать помощь международные организации.