ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики и члена политбюро ХАМАС

19:01 10 октября Киев, Украина

ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики террористической организации ХАМАС . В рамках своих обязанностей он управлял средствами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, ликвидирован высокопоставленный член политбюро ХАМАС Закария Абу Моаммар.

"Моаммар был старшим руководителем ХАМАС и координатором между террористическими группами в Секторе Газа", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля говорит, что Абу Моаммар был доверенным лицом лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а также был членом "старшего совета" террористической группы, который участвовал в принятии решений организацией и планировании многочисленных террористических действий против Государства Израиль.