ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики и члена политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики террористической организации ХАМАС. В рамках своих обязанностей он управлял средствами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Кроме того, ликвидирован высокопоставленный член политбюро ХАМАС Закария Абу Моаммар.
Армия обороны Израиля говорит, что Абу Моаммар был доверенным лицом лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а также был членом "старшего совета" террористической группы, который участвовал в принятии решений организацией и планировании многочисленных террористических действий против Государства Израиль.
ХАМАС подтвердил ликвидацию двух высокопоставленных чиновников в результате ударов ЦАХАЛ по Газе агентству Reuters.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии