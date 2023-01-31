Бывший спичрайтер путина заявил, что в россии возможен военный переворот — CNN

Бывший спичрайтер президента россии владимира путина, политолог Аббас Галлямов, считает, что в россии растет вероятность военного переворота на фоне продолжающейся войны в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Во время разговора с журналисткой издания Эрин Бернетт, Галлямов, сказал, что поскольку потери россии в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные санкциями Запада, россияне будут искать, кого обвинить в этом.
Об этом сообщает CNN.
Во время разговора с журналисткой издания Эрин Бернетт, Галлямов, сказал, что поскольку потери россии в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные санкциями Запада, россияне будут искать, кого обвинить в этом.
Следовательно, политолог предполагает возможность переворота в россии в ближайшее время.
По его словам, этот момент может наступить в ближайшие 12 месяцев.
Галлямов также заявил, что считает, что путин может упразднить президентские выборы, запланированные на март 2024 года.
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