Бывший спичрайтер путина заявил, что в россии возможен военный переворот — CNN

09:19 31 января Киев, Украина





Об этом сообщает CNN.



Во время разговора с журналисткой издания Эрин Бернетт, Галлямов, сказал, что поскольку потери россии в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные санкциями Запада, россияне будут искать, кого обвинить в этом. Бывший спичрайтер президента россии владимира путина, политолог Аббас Галлямов, считает, что в россии растет вероятность военного переворота на фоне продолжающейся войны в Украине.Об этом сообщает CNN.Во время разговора с журналисткой издания Эрин Бернетт, Галлямов, сказал, что поскольку потери россии в Украине растут, а страна испытывает трудности, вызванные санкциями Запада, россияне будут искать, кого обвинить в этом.

"Состояние российской экономики ухудшается. Война проиграна. Все больше и больше трупов возвращаются в россию, поэтому россияне сталкиваются с большим трудом, и они будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, глядя вокруг на политические процессы, и они сами себе будут отвечать: "Ну, это потому, что нашей страной руководит старый тиран, старый диктатор", - сказал Галлямов, имея в виду путина.

Следовательно, политолог предполагает возможность переворота в россии в ближайшее время.

"На данный момент я думаю, что военный переворот станет возможным", - подчеркнул Галлямов.

По его словам, этот момент может наступить в ближайшие 12 месяцев.

"Итак, через год, когда политическая ситуация изменилась, во главе страны стоит ненавистный непопулярный президент, война действительно непопулярна, и для этого нужно пролить кровь, — в этот момент переворот становится реальной возможностью", — добавил он.

Галлямов также заявил, что считает, что путин может упразднить президентские выборы, запланированные на март 2024 года.