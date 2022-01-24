Бывший Папа Римский стал фигурантом дела о насилии над детьми

Немецкая юридическая фирма Westphal Spilker Wastl (WSW), по заказу католической церкви, опубликовала результаты расследования, которое показало, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI был осведомлен о насилии священников над детьми, но никак не реагировал на противоправные действия.
Об этом сообщает BBC.
Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 2005 по 2013 годы, стал первым Папой, ушедшим в отставку более чем за 600 лет, ссылаясь на истощение.
Ранее его обвинили в бездействии в отношении 4-х случаев насилия над детьми, случившимися в то время, когда он занимал должность архиепископа Мюнхена.
В отчете утверждается, что Бенедикт XVI, который тогда был архиепископом Йозефом Ратцингером, сообщали о фактах жестокого обращения с детьми, но тот никак на это не отреагировал. Обвиняемые в насилии священники и дальше продолжать работать, а их жертвам не было предоставлено никакой помощи.
Папа Бенедикт представил 82 страницы письменных ответов на вопросы следователей, касающиеся его пребывания в должности архиепископа Мюнхена-Фрайзинга с 1977 по 1982 год. Бенедикт, которому сейчас 94 года, отвергает все обвинения.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Ватикан проведет тщательное и подробное изучение документа.
Об этом сообщает BBC.
Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 2005 по 2013 годы, стал первым Папой, ушедшим в отставку более чем за 600 лет, ссылаясь на истощение.
Ранее его обвинили в бездействии в отношении 4-х случаев насилия над детьми, случившимися в то время, когда он занимал должность архиепископа Мюнхена.
В отчете утверждается, что Бенедикт XVI, который тогда был архиепископом Йозефом Ратцингером, сообщали о фактах жестокого обращения с детьми, но тот никак на это не отреагировал. Обвиняемые в насилии священники и дальше продолжать работать, а их жертвам не было предоставлено никакой помощи.
Папа Бенедикт представил 82 страницы письменных ответов на вопросы следователей, касающиеся его пребывания в должности архиепископа Мюнхена-Фрайзинга с 1977 по 1982 год. Бенедикт, которому сейчас 94 года, отвергает все обвинения.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Ватикан проведет тщательное и подробное изучение документа.
В отчете WSW указывают по меньшей мере 497 случаев жестокого обращения с детьми в период с 1945 по 2019 годы. Жестокое обращение в основном касалось мальчиков.
Напомним, в 2018 году в американском штате Пенсильвания прокуратура опубликовала доклад, где говорится о подтвержденных фактах изнасилования десятков детей 300 священниками.
О проблеме сексуального насилия над детьми в церкви в США говорят с 2002 года. За это время некоторые епархии выплатили жертвам более 2 миллиардов долларов.
Над докладом по сексуальному насилию в Пенсильвании работала почти два года коллегия экспертов. Проверку решили провести потому, что жертвы насилия начали рассказывать о фактах и подавать судебные иски.
Напомним, в 2018 году в американском штате Пенсильвания прокуратура опубликовала доклад, где говорится о подтвержденных фактах изнасилования десятков детей 300 священниками.
О проблеме сексуального насилия над детьми в церкви в США говорят с 2002 года. За это время некоторые епархии выплатили жертвам более 2 миллиардов долларов.
Над докладом по сексуальному насилию в Пенсильвании работала почти два года коллегия экспертов. Проверку решили провести потому, что жертвы насилия начали рассказывать о фактах и подавать судебные иски.
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