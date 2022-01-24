Бывший Папа Римский стал фигурантом дела о насилии над детьми

14:34 24 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 2005 по 2013 годы, стал первым Папой, ушедшим в отставку более чем за 600 лет, ссылаясь на истощение.



Ранее его обвинили в бездействии в отношении 4-х случаев насилия над детьми, случившимися в то время, когда он занимал должность архиепископа Мюнхена.



В отчете утверждается, что Бенедикт XVI, который тогда был архиепископом Йозефом Ратцингером, сообщали о фактах жестокого обращения с детьми, но тот никак на это не отреагировал. Обвиняемые в насилии священники и дальше продолжать работать, а их жертвам не было предоставлено никакой помощи.



Папа Бенедикт представил 82 страницы письменных ответов на вопросы следователей, касающиеся его пребывания в должности архиепископа Мюнхена-Фрайзинга с 1977 по 1982 год. Бенедикт, которому сейчас 94 года, отвергает все обвинения.



Представитель Немецкая юридическая фирма Westphal Spilker Wastl (WSW), по заказу католической церкви, опубликовала результаты расследования, которое показало, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI был осведомлен о насилии священников над детьми, но никак не реагировал на противоправные действия.Об этом сообщает BBC.Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 2005 по 2013 годы, стал первым Папой, ушедшим в отставку более чем за 600 лет, ссылаясь на истощение.Ранее его обвинили в бездействии в отношении 4-х случаев насилия над детьми, случившимися в то время, когда он занимал должность архиепископа Мюнхена.В отчете утверждается, что Бенедикт XVI, который тогда был архиепископом Йозефом Ратцингером, сообщали о фактах жестокого обращения с детьми, но тот никак на это не отреагировал. Обвиняемые в насилии священники и дальше продолжать работать, а их жертвам не было предоставлено никакой помощи.Папа Бенедикт представил 82 страницы письменных ответов на вопросы следователей, касающиеся его пребывания в должности архиепископа Мюнхена-Фрайзинга с 1977 по 1982 год. Бенедикт, которому сейчас 94 года, отвергает все обвинения.Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Ватикан проведет тщательное и подробное изучение документа.

«Подтверждая чувство стыда и сожаления по поводу насилия над несовершеннолетними со стороны священников, Святой Престол выражает свою поддержку всем пострадавшим и гарантирует безопасность и защиту несовершеннолетних», – добавили в Ватикане.

В отчете WSW указывают по меньшей мере 497 случаев жестокого обращения с детьми в период с 1945 по 2019 годы. Жестокое обращение в основном касалось мальчиков.



Напомним, в 2018 году в американском штате Пенсильвания прокуратура опубликовала доклад, где говорится о подтвержденных фактах изнасилования десятков детей 300 священниками.



О проблеме сексуального насилия над детьми в церкви в США говорят с 2002 года. За это время некоторые епархии выплатили жертвам более 2 миллиардов долларов.



Над докладом по сексуальному насилию в Пенсильвании работала почти два года коллегия экспертов. Проверку решили провести потому, что жертвы насилия начали рассказывать о фактах и подавать судебные иски.