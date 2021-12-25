Бывший король Испании скрывается в ОАЭ

20:08 17 Август Киев, Украина

Испанский королевский дворец подтвердил, что бывший король страны Хуан Карлос с 3 августа проживает ОАЭ

Как сообщалось, бывший король Испании Хуан Карлос I 3 августа объявил о намерении покинуть страну на период расследования дела о коррупции и взяточничестве. В письме он сообщил своему сыну, действующему королю Испании Филиппу VI, что покидают Испанию из-за «общественных последствий некоторых эпизодов своей прошлой частной жизни».



Сначала сообщалось, что он находится в Доминиканской Республике, но позже испанские СМИ сообщили, что он прибыл в Абу-Даби, столице ОАЭ. Известно, что Хуан Карлос несколько раз приезжал в ОАЭ с момента своего отречения от престола в 2014 году.



В чем его подозревают?

Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году после почти 40 лет пребывания у власти и передал власть своему сыну Филиппу.



В 2012 году стало известно о его скандальной поездке на охоту на слонов. Охота вызвала неодобрение не только со стороны защитников животных, но и со стороны испанцев, которых возмутили расходы монарха в период экономического кризиса. При этом об охоте на слонов стало известно только потому, что король повредил себе ногу и вынужден был перенести операцию.



Также в июне 2020 года, когда у Карлоса уже не было иммунитета от судебного преследования, Верховный суд Испании начал расследование его возможной причастности к взятки $100 миллионов от короля Саудовской Аравии за подписание контракта на строительство скоростной железной дороги.



Через своего адвоката 82-летний Хуан Карлос неоднократно отказывался комментировать эти обвинения.