Бывший член ЧВК "Вагнер" ​​попросил убежища в Норвегии

Бывший высокопоставленный член ЧВК "Вагнер", командир убитого заключенного Евгения Нужина, попросил убежища в Норвегии, сообщили власти страны. Речь идет о россиянине Андрее Медведеве, пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные Норвежского управления иммиграции (UDI).

"Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может давать дальнейшие комментарии по этому вопросу", — говорится в электронном письме UDI, направленном агентству.

Норвежский адвокат Медведева Бринюльф Риснес подтвердил, что его клиент находится в Норвегии и попросил убежища.

Дело передали норвежской иммиграционной полиции, а мужчину перевели в Осло. Там он помещен в центр для нарушителей миграционного законодательства, информирует АР. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.

На минувшей неделе полиция Норвегии заявила о мужчине, который незаконно въехал из россии, пересек границу двух стран. Тогда сообщалось о задержанном пограничниками иностранце. Он посетил частный дом в приграничной зоне и попросил о помощи. Полиция тогда сообщила, что поздно вечером в четверг их предупредили российские пограничники, обнаружившие следы на снегу, что кто-то мог незаконно пересечь границу.