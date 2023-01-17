Бывший член ЧВК "Вагнер" ​​попросил убежища в Норвегии

Бывший высокопоставленный член ЧВК "Вагнер", командир убитого заключенного Евгения Нужина, попросил убежища в Норвегии, сообщили власти страны. Речь идет о россиянине Андрее Медведеве, пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные Норвежского управления иммиграции (UDI).
Норвежский адвокат Медведева Бринюльф Риснес подтвердил, что его клиент находится в Норвегии и попросил убежища.
Дело передали норвежской иммиграционной полиции, а мужчину перевели в Осло. Там он помещен в центр для нарушителей миграционного законодательства, информирует АР. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.
На минувшей неделе полиция Норвегии заявила о мужчине, который незаконно въехал из россии, пересек границу двух стран. Тогда сообщалось о задержанном пограничниками иностранце. Он посетил частный дом в приграничной зоне и попросил о помощи. Полиция тогда сообщила, что поздно вечером в четверг их предупредили российские пограничники, обнаружившие следы на снегу, что кто-то мог незаконно пересечь границу.
Считается, что этот человек и был Медведевым. Он, по сообщению норвежского информационного агентства NTB, находится в бегах с тех пор, как скрылся из "Вагнера" 6 июля. Он заявил российской правозащитной группе, что готов рассказать все, что знает о ЧВК "Вагнера", ее деятельности и ее владельце евгении пригожине — миллионере, имеющем связи с президентом россии владимиром путиным.
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