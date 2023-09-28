Бывший чиновник Пекина осужден на 11 лет за взятки

Бывшего высокопоставленного чиновника городских властей Пекина приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за получение взяток на сумму $1,5 миллиона, сообщает Xinhua. При этом суд рассмотрел сотрудничество подсудимого с следствием и принял во внимание его раскаяние, что привело к смягчению приговора.
За решеткой оказался бывший заместитель председателя Пекинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая, Юй Лумин. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью с 2001 по 2019 год, когда он использовал свои должностные полномочия в правительстве Пекина для содействия третьим лицам в получении заказов на строительные проекты и прав на земельные участки.
В обмен на свои услуги, Юй получал деньги и ценности, которые общей суммой превысили 10,5 миллиона юаней (примерно $1,5 миллиона). Помимо лишения свободы, он был оштрафован на 1 миллион юаней, а его незаконные доходы конфискованы и переданы в национальную казну.
Этот приговор считается смягченным ввиду признания подсудимого, его раскаяния и сотрудничества с следствием в возвращении незаконно полученных средств.
За решеткой оказался бывший заместитель председателя Пекинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая, Юй Лумин. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью с 2001 по 2019 год, когда он использовал свои должностные полномочия в правительстве Пекина для содействия третьим лицам в получении заказов на строительные проекты и прав на земельные участки.
В обмен на свои услуги, Юй получал деньги и ценности, которые общей суммой превысили 10,5 миллиона юаней (примерно $1,5 миллиона). Помимо лишения свободы, он был оштрафован на 1 миллион юаней, а его незаконные доходы конфискованы и переданы в национальную казну.
Этот приговор считается смягченным ввиду признания подсудимого, его раскаяния и сотрудничества с следствием в возвращении незаконно полученных средств.
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