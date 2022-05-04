Бывшие главы Белого дома заявили о готовности к вакцинации

17:48 03 декабря Киев, Украина

Барак Обама , Джордж Буш и Билл Клинтон на собственном примере решили доказать американскому народу, что вакцинация от коронавируса безопасна и крайне необходима.



Об этом заявили представители трех президентов.



Пока неизвестна позиция еще одного бывшего президента Джимми Картера, которому сейчас 96 лет. О своем участии в вакцинации тоже не говорили действующий президент Дональд Трамп, который болел COVID-19 в октябре, и избранный президент Джо Байден.



На рассмотрении медицинских властей США сейчас находятся две вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что эффективность их вакцин по результатам клинических испытаний превысила 90 процентов.