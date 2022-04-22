Бывшему главе "Укравтодора" продлили арест

22:47 24 ноября Киев, Украина

По решению районного суда Варшавы Славомир Новак , бывший и.о. председателя "Укравтодор а" останется под арестом до января 2021 года.

Отмечается, что суд поддержал позицию суда первой инстанции, совокупность доказательств в значительной степени “обосновывают совершение подозреваемым действий, по которым ему предъявлено обвинение”.

При этом прокуратура отменила решение о временном аресте для задержанного по этому делу бизнесмена Яцека Петра, который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы "Укравтодора".



Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.