Бывшему главе "Укравтодора" продлили арест

По решению районного суда Варшавы Славомир Новак, бывший и.о. председателя "Укравтодора" останется под арестом до января 2021 года.
Отмечается, что суд поддержал позицию суда первой инстанции, совокупность доказательств в значительной степени “обосновывают совершение подозреваемым действий, по которым ему предъявлено обвинение”.
При этом прокуратура отменила решение о временном аресте для задержанного по этому делу бизнесмена Яцека Петра, который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы "Укравтодора".
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.
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