Бывшего юриста Навального Любовь Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»

14:18 03 августа Киев, Украина

Соратницу и бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого выступает Алексей Навальный, в Преображенском суде Москвы объявили виновной по "санитарному" делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин 3 августа.



Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала два года.



По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции COVID-19.



Соратница оппозиционера не признает вину. Она заявила, что следствие так и не нашло ни одного человека, который бы пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.

В ходе оглашения приговора приставы вывели Соболь из зала суда из-за того, что она снимала процесс на телефон.

«Не ясно, почему пресс-служба суда может снимать оглашение приговора, а Любови это нельзя разрешить. Напоминаю, что процесс у нас является гласным и открытым», — заявил Воронин.



В Twitter Соболь заявила, что ее вывели из зала суда, где ей оглашали приговор.