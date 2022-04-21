Бывшего топ-менеджера «Новатэка» и его семью нашли мертвыми в Испании

15:02 21 апреля Киев, Украина





Тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако правоохранительные органы не раскрыли их личности. Но по данным телеканала, речь идет именно о Протосене и его семье.



По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.



Полиция рассматривает версию, согласно которой Протосеня зарезал свою жену и дочь, когда те спали, а потом покончил с собой, повесившись в саду.



Напомним, 18 апреля п Бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми в Испании, сообщает телеканал Telecinco.Тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако правоохранительные органы не раскрыли их личности. Но по данным телеканала, речь идет именно о Протосене и его семье.По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.Полиция рассматривает версию, согласно которой Протосеня зарезал свою жену и дочь, когда те спали, а потом покончил с собой, повесившись в саду.Напомним, 18 апреля п ри схожих обстоятельствах в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева , его дочь и жену. Тела нашли в квартире на Университетском проспекте — их обнаружила родственница, которая не смогла дозвониться до Аваевых несколько дней. По предварительной версии следователей, Аваев застрелил свою жену и 13-летнюю дочь из пистолета, а затем покончил с собой.

Оба мужчины были успешными мультимиллионерами. И оба вдруг убили свои семьи и покончили с собой.



Случайность?!