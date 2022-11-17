Бюро международной политики сообщило первые подробности расследования падения ракеты в Польше

На месте падения ракеты в Польше уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий.
Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.
Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.
По его словам, что на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.
На вопрос, какие доказательства есть у следствия, он ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты высчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала".
Он добавил, что "есть видеозаписи".
Он добавил, что "есть видеозаписи".
Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии