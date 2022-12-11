Бюджет рф на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну

11:16 11 декабря Киев, Украина

Государственный бюджет россии на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 11 декабря.

Отмечается, что президент россии Владимир путин одобрил госбюджет страны, в котором на оборону в следующем году планируют выделить 9 трлн рублей (143 млрд долларов). Это почти 30% всего бюджета, что гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Однако в британской разведке полагают, что этих средств не хватит, чтобы покрыть расходы на войну против Украины.

"Бюджет, одобренный путиным, вероятно, слишком оптимистичен по ожидаемым доходам и расходам в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", - указано в отчете.

Напомним, по данным Forbes, за девять месяцев войны против Украины россия потратила 82 млрд долларов, что составляет четверть ее годового бюджета.