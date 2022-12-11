Бюджет рф на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну

Государственный бюджет россии на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 11 декабря.
Отмечается, что президент россии Владимир путин одобрил госбюджет страны, в котором на оборону в следующем году планируют выделить 9 трлн рублей (143 млрд долларов). Это почти 30% всего бюджета, что гораздо больше, чем в предыдущие годы.
Однако в британской разведке полагают, что этих средств не хватит, чтобы покрыть расходы на войну против Украины.
Напомним, по данным Forbes, за девять месяцев войны против Украины россия потратила 82 млрд долларов, что составляет четверть ее годового бюджета.
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