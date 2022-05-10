Бундестаг поддерживает Украину для вступления в ЕС

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине.
Она призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.
По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее снизил ожидания Украины по поводу быстрого вступления в ЕС. Процесс может занять "десятки лет", сказал Макрон в своем выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник. В то же время он выступил за усиление сотрудничества с Киевом.
Она заявила, что оптимистично настроена, и "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".
Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начать процедуру.
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