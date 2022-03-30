Брюс Уиллис прекращает свою деятельность из-за нарушения речи

Семья Брюса Уиллиса объявила, что он «приостановил актерскую карьеру» из-за диагностированной у него афазии — нарушения речи, при котором человеку сложно понимать речь и подбирать слова, а также читать и писать.
Обращение от имени семьи актера опубликовала дочь Брюса Уиллиса Румер.
Обращение от имени семьи актера опубликовала дочь Брюса Уиллиса Румер.
Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах. Среди самых известных его работ «Шестое чувство», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво», «Счастливое число Слевина» и серия фильмов «Крепкий орешек».
Информация о том, что 67-летний Уиллис нездоров, ранее появлялась неоднократно, но официально представители актера и члены его семьи до настоящего момента это не подтверждали.
Информация о том, что 67-летний Уиллис нездоров, ранее появлялась неоднократно, но официально представители актера и члены его семьи до настоящего момента это не подтверждали.
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