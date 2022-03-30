Брюс Уиллис прекращает свою деятельность из-за нарушения речи

20:39 30 марта Киев, Украина





Обращение от имени семьи актера опубликовала дочь Брюса Уиллиса Румер. Семья Брюса Уиллиса объявила, что он «приостановил актерскую карьеру» из-за диагностированной у него афазии — нарушения речи, при котором человеку сложно понимать речь и подбирать слова, а также читать и писать.Обращение от имени семьи актера опубликовала дочь Брюса Уиллиса Румер.





Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сплоченная семья и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.



Как всегда говорит Брюс: „Живи на полную катушку“, — и вместе мы планируем сделать именно это.



С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин». «Мы хотели поделиться тем, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз „афазия“, которая влияет на его когнитивные способности. Из-за этого, тщательно все обдумав, Брюс решил приостановить карьеру, которая так много для него значила.Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сплоченная семья и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.Как всегда говорит Брюс: „Живи на полную катушку“, — и вместе мы планируем сделать именно это.С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин».

Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах. Среди самых известных его работ «Шестое чувство», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво», «Счастливое число Слевина» и серия фильмов «Крепкий орешек».



Информация о том, что 67-летний Уиллис нездоров, ранее появлялась неоднократно, но официально представители актера и члены его семьи до настоящего момента это не подтверждали.