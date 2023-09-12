Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу россии

Личный бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пересек границу с россией и направляется на север. Сообщение об этом появилось 12 сентября от агентства Kyodo.
Отмечается, что поезд успешно преодолел пограничную станцию Хасан в Приморском крае россии и движется в сторону Дальнего Востока. Здесь планируется провести встречу Ким Чен Ына с президентом россии владимиром путиным. Подробности о точном месте и времени переговоров пока не раскрываются.
Стоит отметить, что накануне владимир путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Встреча лидеров Северной Кореи и россии вызывает большой интерес, так как последний раз они встречались в апреле 2019 года.
Эта поездка Ким Чен Ына имеет особое значение, поскольку это его первое зарубежное путешествие с момента закрытия границы Северной Кореи из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что поезд успешно преодолел пограничную станцию Хасан в Приморском крае россии и движется в сторону Дальнего Востока. Здесь планируется провести встречу Ким Чен Ына с президентом россии владимиром путиным. Подробности о точном месте и времени переговоров пока не раскрываются.
Стоит отметить, что накануне владимир путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Встреча лидеров Северной Кореи и россии вызывает большой интерес, так как последний раз они встречались в апреле 2019 года.
Эта поездка Ким Чен Ына имеет особое значение, поскольку это его первое зарубежное путешествие с момента закрытия границы Северной Кореи из-за пандемии коронавируса.
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