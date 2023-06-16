Британское правительство вводит новые санкции против беларуси из-за поддержки агрессии рф

18:50 08 июня Киев, Украина

Великобритания расширила санкции против Беларуси из-за ее содействия в войне, которую россия ведет против Украины, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.



В частности, Великобритания запретила импорт золота, цемента, древесины и каучука из беларуси, а также заблокировала экспорт туда банкнот и банковского оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.



Также британские компании из сферы медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции сайтам белорусских медиа. Такое правило уже действует для подсанкционных российских СМИ.

"Британское правительство усилит борьбу с обходом санкций и ограничит доступ беларуси к финансовым рынкам Великобритании с целью предотвратить импорт товаров из россии", — говорится в пресрелизе.

Также санкции ввели против более 100 человек и организаций из Рб. В частности, заморозили средства крупных государственных предприятий, являющихся значительными источниками дохода и иностранной валюты для режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.