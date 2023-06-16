Британское правительство вводит новые санкции против беларуси из-за поддержки агрессии рф

Великобритания расширила санкции против Беларуси из-за ее содействия в войне, которую россия ведет против Украины, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В частности, Великобритания запретила импорт золота, цемента, древесины и каучука из беларуси, а также заблокировала экспорт туда банкнот и банковского оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.
Также британские компании из сферы медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции сайтам белорусских медиа. Такое правило уже действует для подсанкционных российских СМИ.
В частности, Великобритания запретила импорт золота, цемента, древесины и каучука из беларуси, а также заблокировала экспорт туда банкнот и банковского оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.
Также британские компании из сферы медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции сайтам белорусских медиа. Такое правило уже действует для подсанкционных российских СМИ.
Также санкции ввели против более 100 человек и организаций из Рб. В частности, заморозили средства крупных государственных предприятий, являющихся значительными источниками дохода и иностранной валюты для режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
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