Британские «охотники за активами» нашли сотни высокопоставленных россиян, скрывающихся от санкций

17:59 08 июня Киев, Украина

Лондонские юристы, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом путина.

Как сообщает Bloomberg, эти данные передали украинскому посольству в Великобритании, чтобы Киев мог лоббировать правительства добавлять этих людей в свои санкционные списки.