Британские «охотники за активами» нашли сотни высокопоставленных россиян, скрывающихся от санкций

Лондонские юристы, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом путина.
Как сообщает Bloomberg, эти данные передали украинскому посольству в Великобритании, чтобы Киев мог лоббировать правительства добавлять этих людей в свои санкционные списки.
Как отмечает издание, в Лондоне базируется большое количество фирм, которые специализируются на отслеживании активов и комплексной проверке физических лиц для клиентов, ищущих информацию о потенциальных деловых партнерах. Некоторые такие фирмы предложили свои услуги украинскому посольству после российского вторжения в феврале вторжения. Список потенциальных фигурантов новых санкций насчитывает несколько сотен имен, это высокопоставленные, но малоизвестные россияне.
Мишель Линдерман, партнер юридической фирмы Crowell & Moring, заявила, что вскоре после вторжения некоторые богатые россияне передали право собственности на компании членам семьи или компаньонам или создали сложные корпоративные структуры, что помешало властям заморозить их активы. Усилия юристов смогут закрыть эту лазейку, надеется она.
Сотрудники двух вовлеченных в поиск фирм заявили, что предложили свои услуги украинской стороне бесплатно. Они отказались назвать свои имена из-за боязни преследования со стороны российского правительства.
Похожей практикой британские юристы занимались во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Правительство Кувейта наняло агентство Kroll, чтобы отследить скрытое богатство Саддама Хусейна, чтобы помочь в его деле о возмещении ущерба. В докладе компании утверждалось, что иракский диктатор незаконно вывел из нефтяной промышленности более $10 миллиардов и тайно вложил деньги в международный бизнес. После публикации доклада власти по всему миру конфисковали активы, которые, как утверждалось, незаконно удерживались Ираком. «Охотники за активами» в этом году надеются на аналогичный результат.
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