Британская разведка проанализировала трудности российской армии

11:36 21 сентября Киев, Украина

Отсутствие в российской армии регулярных ротаций подразделений, не несущих боевого дежурства, с высокой вероятностью является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



В британской разведке напомнили, что 21 сентября проходит годовщина объявления президентом россии владимиром путиным "долевой мобилизации" 2022 года, во время которой около 300 000 российских резервистов были призваны на службу в Украину.



Как отметили британские разведчики, 15 сентября 2023 года председатель комитета по обороне Государственной думы России, бывший генерал Андрей Картаполов снова заявил, что мобилизованные военнослужащие обязаны служить на время проведения так называемой "специальной военной операции". Он также заявил, что ротация личного состава из зоны боевых действий при прохождении службы невозможна.

"Отсутствие регулярных ротаций подразделений, не несущих боевого дежурства, с высокой вероятностью является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня с момента вторжения", - говорится в отчете британских разведчиков.

Отсутствие такой подготовки, вероятно, является причиной затруднений россии в проведении успешных комплексных наступательных операций, отметили в британской разведке.