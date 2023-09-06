Британская медсестра осуждена за убийства новорожденных

Британская медсестра Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство семи новорожденных и покушение на убийство еще шести детей. Судья Джеймс Госс назвал преступления Летби "жестокой, умышленной и циничной кампанией убийства детей".
Об этом сообщает 21 августа ВВС News.
33-летняя Летби была признана виновной в 13-и обвинениях в убийстве и покушении на убийство детей, которые были на ее попечении в больнице Честера в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Она вводила новорожденным воздух шприцем, перекармливала их и травила инсулином.
Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность к смертям детей уже после трех первых случаев. Однако администрация больницы поначалу не восприняла эти подозрения всерьез.
После задержания Летби настаивала на своей невиновности и объясняла смерть детей плохой гигиеной в медучреждении и низким уровнем подготовки персонала.
По данным СМИ, полиция подозревает, что Летби могла совершить покушение на жизнь еще около 30 младенцев. Правительство Великобритании также распорядилось провести независимую проверку в отношении больницы, где работала медсестра.
Об этом сообщает 21 августа ВВС News.
33-летняя Летби была признана виновной в 13-и обвинениях в убийстве и покушении на убийство детей, которые были на ее попечении в больнице Честера в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Она вводила новорожденным воздух шприцем, перекармливала их и травила инсулином.
Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность к смертям детей уже после трех первых случаев. Однако администрация больницы поначалу не восприняла эти подозрения всерьез.
После задержания Летби настаивала на своей невиновности и объясняла смерть детей плохой гигиеной в медучреждении и низким уровнем подготовки персонала.
По данным СМИ, полиция подозревает, что Летби могла совершить покушение на жизнь еще около 30 младенцев. Правительство Великобритании также распорядилось провести независимую проверку в отношении больницы, где работала медсестра.
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