Британия: на побережье Южного Сассекса выбросило почти тонну кокаина

08:19 27 Май Киев, Украина

Жители Южного Сассекса, Великобритании, обнаружили на пляже мешки, привязанные к спасательным жилетам, в которых находился кокаин

Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).



Кокаин был завернут в водонепроницаемые пакеты, прикрепленные к спасательным жилетам. Общий вес наркотиков составил 960 кг и за них могли выручить в розницу 80 миллионов фунтов стерлингов.



Первую партию рано утром в понедельник нашел прохожий на галечном пляже недалеко от Гастингса, о чем сообщил в полицию. Позже другие пешеходы уведомили правоохранителей об аналогичной находке весом около 250 кг в Ньюхейвене.

После обнаружения наркотических веществ полицейские заблокировали побережье, а кокаин с пляжа помогли увезти пожарные.

По данным СМИ, помимо порошка была найдена пачка наличных, но сумма неизвестна. Предполагается, что это гонорар тому, кто должен был забрать груз.



В NCA подчеркнули, что находка нанесет "серьезный удар" по наркоторговцам. По версии следствия, кокаин отправили из Южной Америки.