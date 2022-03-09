Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию

Великобритания представила новый пакет авиационных санкций против России.
Новые санкции Британии дают ей право задерживать любые российские самолеты. При этом введены меры, которые запрещают экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией и космосом.
Об этом сообщает Reuters.
Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией или указанными физическими, или юридическими лицами, и включает право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.
Об этом сообщает Reuters.
Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией или указанными физическими, или юридическими лицами, и включает право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.
Министерство иностранных дел заявило, что 9 марта представит новое законодательство для реализации этих мер, которые также включают в себя право исключать из британского реестра воздушных судов любые самолеты, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.
Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.
Это будет означать отмену покрытия по существующим полисам, а базирующиеся в Великобритании страховщики и перестраховщики не смогут оплачивать претензии по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении.
Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.
Это будет означать отмену покрытия по существующим полисам, а базирующиеся в Великобритании страховщики и перестраховщики не смогут оплачивать претензии по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении.
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