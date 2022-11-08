Британия закупит у США миллиарды кубометров газа - The Telegraph

10:34 08 ноября Киев, Украина





Как сообщает The Telegraph, Сунак готовится объявить о крупном газовом соглашении с Америкой после саммита Cop27, посвященного климатическим изменениям. По данным издания, речь идет о поставках миллиардов кубометров природного газа. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить о партнерстве по поставкам сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, чтобы облегчить энергетический кризис.Как сообщает The Telegraph, Сунак готовится объявить о крупном газовом соглашении с Америкой после саммита Cop27, посвященного климатическим изменениям. По данным издания, речь идет о поставках миллиардов кубометров природного газа.

"Переговоры о "партнерстве в области энергетической безопасности" находятся на завершающей стадии: США планируют продать Великобритании миллиарды кубометров сжиженного природного газа в ближайший год", — говорится в сообщении.

Переговоры состоялись на фоне российской агрессии в Украине, усилившей дефицит электроэнергии, что вызвало предупреждение об отключении электричества этой зимой.



Как отмечают журналисты, намерение Великобритании импортировать больше ископаемого топлива, одновременно призывая к действиям по борьбе с изменениями климата, вероятно, будет подвергнуто критике со стороны лейбористов, но теперь оно рассматривается как необходимый шаг для обеспечения энергетической безопасности страны.