Британия закупит у США миллиарды кубометров газа - The Telegraph

10:34 08 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует объявить о партнерстве по поставкам сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, чтобы облегчить энергетический кризис.

Как сообщает The Telegraph, Сунак готовится объявить о крупном газовом соглашении с Америкой после саммита Cop27, посвященного климатическим изменениям. По данным издания, речь идет о поставках миллиардов кубометров природного газа.
"Переговоры о "партнерстве в области энергетической безопасности" находятся на завершающей стадии: США планируют продать Великобритании миллиарды кубометров сжиженного природного газа в ближайший год", — говорится в сообщении.
Переговоры состоялись на фоне российской агрессии в Украине, усилившей дефицит электроэнергии, что вызвало предупреждение об отключении электричества этой зимой.

Как отмечают журналисты, намерение Великобритании импортировать больше ископаемого топлива, одновременно призывая к действиям по борьбе с изменениями климата, вероятно, будет подвергнуто критике со стороны лейбористов, но теперь оно рассматривается как необходимый шаг для обеспечения энергетической безопасности страны.
"Соглашение, вероятно, будет приветствоваться высокопоставленными тори, выразившими обеспокоенность тем, что стремление к "чистому нулю" было более приоритетным, чем увеличение счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и налогоплательщиков", — отмечается в публикации.