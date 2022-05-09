Британия вынесла новый пакет санкций против россии и беларуси

Еще один пакет санкций на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов опубликовала Британия против России и Беларуси.
Об этом сообщило правительство Британии.
Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций "имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина".
Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций "имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина".
Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.
Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".
Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.
Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.
Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".
Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.
Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии