Британия вынесла новый пакет санкций против россии и беларуси

07:26 09 мая Киев, Украина

Еще один пакет санкций на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов опубликовала Британия против России и Беларуси.

Об этом сообщило правительство Британии.



Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций "имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина".

"Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов", – сказано в сообщении правительства.

Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.



Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".



Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.



Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.