Британия ввела новые меры в поддержку Украины

06:20 26 апреля Киев, Украина

Великобритания отменяет тарифы на украинские товары для поддержки экономики Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.



В частности, 25 апреля были анонсированы новые меры в поддержку Украины в ее конфликте с Россией, которые предусматривают устранение всех тарифов в рамках действующего соглашения о свободной торговле между Британией и Украиной и новые санкции против правительства президента Владимира Путина.



Так, все тарифы на товары, которые импортируются из Украины, будут сведены к нулю и все квоты будут устранены, что окажет Украине экономическую поддержку в сложное время.



Премьер-министр Борис Джонсон ранее в этом месяце обязался во время визита в Киев устранить тарифы для поддержки экономики Украины.



С соответствующим запросом обратилось правительство президента Украины Владимира Зеленского по либерализации тарифов и поддержки экономики Украины.



В этой связи, устранение тарифов на ключевой украинский экспорт, в том числе на ячмень, мед, консервированные помидоры и домашнюю птицу поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом нуждаются больше всего.



Кроме того, Британия объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для репрессий героического украинского народа. К товарам может относиться оборудование для прослушивания и мониторинга.



В декабре 2020 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.