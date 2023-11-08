Британия усилила санкции против рф: под удар попали рынок золота, нефти и оборонки

Великобритания ввела новые санкции против 29 человек и организаций, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах. Санкции направлены на сокращение доходов российской военной машины.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Отмечается, что в санкционный список попала сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она отвечает за перевод в россию доходов от продажи золота на сумму более 300 долларов США. Ограничения были введены против Paloma Precious DMCC и стоящего за компанией Говарда Джона Бейкера.
Также введены санкции против двух крупнейших российских производителей золота Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited и олигархов Владислава Свиблова и Константина Струкова.
Кроме того, британские власти ввели новые санкции против Paramount Energy & Commodities DMCC, непрозрачные структуры, которые использовала россия для смягчения влияния санкций, связанных с нефтяным сектором.
Ограничения были применены и к компании ООО "ТК Fly Bridge", собирающей товары двойного назначения для российских производителей электроники НПП "Исток" и Ecitech. Максим Ермаков, основатель "ТК Fly Bridge", попал в санкционный список Великобритании вместе с восемью членами правления НПП "Исток".
На сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против более 1800 человек, компаний и групп согласно режиму санкций против россии, включая 129 олигархов с общим состоянием в 145 миллиардов фунтов стерлингов на момент вторжения рф в Украину.
Также введены санкции против двух крупнейших российских производителей золота Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited и олигархов Владислава Свиблова и Константина Струкова.
Кроме того, британские власти ввели новые санкции против Paramount Energy & Commodities DMCC, непрозрачные структуры, которые использовала россия для смягчения влияния санкций, связанных с нефтяным сектором.
Ограничения были применены и к компании ООО "ТК Fly Bridge", собирающей товары двойного назначения для российских производителей электроники НПП "Исток" и Ecitech. Максим Ермаков, основатель "ТК Fly Bridge", попал в санкционный список Великобритании вместе с восемью членами правления НПП "Исток".
На сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против более 1800 человек, компаний и групп согласно режиму санкций против россии, включая 129 олигархов с общим состоянием в 145 миллиардов фунтов стерлингов на момент вторжения рф в Украину.
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