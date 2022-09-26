Британия первая ввела санкции против рф за проведение псевдореферендумов в Украине

18:59 26 сентября Киев, Украина

Великобритания стала первой из западных стран кто ввела санкции против россии за проведение псевдореферендумов на оккупированных частях Украины.



О введении санкций объявил в понедельник, 26 сентября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Фиктивные референдумы, проведенные под дулом пистолета, не могут быть свободными или справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных россией территориях Украины", - заявил министр.

По его словам, санкции "направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима".



Так, в санкционные списки Британии включены 33 чиновников и коллаборационистов, которые находятся во временно оккупированных регионах Украины, в частности глава "правительства Херсона" Сергей Елисеев, "министр образования и науки ЛНР" Иван Кусов, глава "правительства Запорожья" Евгений Балицкий и замглавы Евгений Солнцев.



Под ограничения попало агентство IMA Consulting, которому было поручено руководить публичными кампаниями для продвижения "референдумов", а также компания Гознак, "известная своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, в том числе ускоренных паспортов на временно оккупированных территориях Украины".



В санкционные списки попали олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев, Искандер Махмудов, Игорь Макаров.



Кроме того, ограничения введены против 23 членов совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета и правления Сбербанка и его руководства и 10 руководителей Совкомбанка.



Всего в санкционном списке Британии находится более 1200 физических и более 120 юридических лиц из россии, в том числе более 120 олигархов, совокупное мировое состояние которых, по оценкам, превышает 130 миллиардов фунтов стерлингов.