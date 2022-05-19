Британия перечислила 5 миллионов фунтов на счет ВСУ

МИД Британии перечислил в поддержку украинской армии пять миллионов фунтов.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Отмечается, что это – самая крупная сумма, поступившая на поддержку Вооруженных сил Украины одним платежом в иностранной валюте от иностранных благотворителей с начала войны с РФ.
Отмечается, что это – самая крупная сумма, поступившая на поддержку Вооруженных сил Украины одним платежом в иностранной валюте от иностранных благотворителей с начала войны с РФ.
Он также добавил, что почти пятая часть поступивших средств в иностранной валюте на поддержку украинских военных на спецсчет НБУ - это донаты в фунтах стерлингов.
Как отчитались в Нацбанке, на сегодня в целом на спецсчет в поддержку армии было перечислено почти 16,8 млрд грн в эквиваленте (из них почти 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте).
Как отчитались в Нацбанке, на сегодня в целом на спецсчет в поддержку армии было перечислено почти 16,8 млрд грн в эквиваленте (из них почти 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте).
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