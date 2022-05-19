Британия перечислила 5 миллионов фунтов на счет ВСУ

13:25 19 мая Киев, Украина

МИД Британии перечислил в поддержку украинской армии пять миллионов фунтов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.



Отмечается, что это – самая крупная сумма, поступившая на поддержку Вооруженных сил Украины одним платежом в иностранной валюте от иностранных благотворителей с начала войны с РФ.

"Мы благодарны Министерству иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании за этот значительный благотворительный вклад в защиту Украиной не только собственной свободы и независимости, но и мира и демократических ценностей всего мира. Мы высоко ценим партнерские отношения с правительством Великобритании и благодарны за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он также добавил, что почти пятая часть поступивших средств в иностранной валюте на поддержку украинских военных на спецсчет НБУ - это донаты в фунтах стерлингов.



Как отчитались в Нацбанке, на сегодня в целом на спецсчет в поддержку армии было перечислено почти 16,8 млрд грн в эквиваленте (из них почти 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте).