Британия отозвала разрешение на полеты авиакомпании "Белавиа"

19:31 24 Май Киев, Украина

После инцидента с рейсом Ryanair власти Великобритании приняли решение запретить принимать рейсы "Белавиа" и потребовали от своих авиакомпаний облетать Беларусь.
 
Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter.

Кроме этого, британское правительство незамедлительно отозвало разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство.

В свою очередь, управление транспорта Швеции призвало шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси.
"Управление предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Беларуси", - говорится в заявлении.