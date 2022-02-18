Британия отозвала разрешение на полеты авиакомпании "Белавиа"

19:31 24 Май Киев, Украина

После инцидента с рейсом Ryanair власти Великобритании приняли решение запретить принимать рейсы "Белавиа" и потребовали от своих авиакомпаний облетать Беларусь.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter.



Кроме этого, британское правительство незамедлительно отозвало разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство.



В свою очередь, управление транспорта Швеции призвало шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси.