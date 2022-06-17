Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

12:53 17 июня Киев, Украина

Международная организация Wikileaks сообщила, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя организации Джулиана Ассанжа в США , где ему грозит 175 лет тюрьмы. Защита обжалует это решение и подаст апелляцию в Высокий суд Лондона.

В апреле суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Тогда сообщалось, что окончательное решение примет глава МВД.



В январе прошлого года британский судья отклонил запрос Вашингтона об экстрадиции Ассанжа, постановив, что такой шаг будет «репрессивным», учитывая состояние его психического здоровья. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, в том числе в публикации писем со взломанных серверов Демократической партии на портале WikiLeaks. Проект публиковал сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников, включая документы Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане.



Международная федерация журналистов (IFJ) 10 декабря выступила против решения Высокого суда в Лондоне, который ранее разрешил экстрадицию. IFJ также призвала президента США Джо Байдена прекратить политически мотивированное преследование, сняв с Ассанжа все обвинения.



В октябре 2021 года стало известно, что Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. По словам его невесты, после инсульта у него опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По мнению самого основателя WikiLeaks, к этому привели стресс от продолжающегося судебного процесса, а также общее ухудшение здоровья.