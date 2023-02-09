Британия не будет отправлять истребители в Украину, если существует риск ее безопасности

Правительство Великобритании будет принимать решение об истребителях для Украины осторожно и обдуманно, и не будет отправлять самолеты, если существует риск безопасности самой Британии. Соединенное Королевство учитывает "потенциальные риски эскалации рассматривая возможность отправки военных самолетов в Украину".
Об этом сказал спикер британского премьер-министра, передает The Guardian.
Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых западных союзников относительно того, что поставки самолетов могут угрожать вовлечением НАТО в конфликт, представитель премьер-министра сказал, что решение еще не принято.
Об этом сказал спикер британского премьер-министра, передает The Guardian.
Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых западных союзников относительно того, что поставки самолетов могут угрожать вовлечением НАТО в конфликт, представитель премьер-министра сказал, что решение еще не принято.
По его словам, Великобритания убеждена в том, что ее подход к помощи Украине является лучшим и быстрым способом завершить войну.
В британском правительстве отметили, что не будут отправлять истребители в Украину, если это поставит под угрозу безопасность Великобритании.
Он добавил, что Соединенное Королевство будет работать с международными партнерами, чтобы "разработать, как мы могли бы обеспечить (Украину) возможностями, отвечающими стандартам НАТО".
По словам чиновника, отправка самолетов Typhoon нуждается в разрешении Италии, Испании и Германии, тогда как F-35 нуждаются в согласии США.
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