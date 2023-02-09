Британия не будет отправлять истребители в Украину, если существует риск ее безопасности

16:29 09 февраля Киев, Украина

Правительство Великобритании будет принимать решение об истребителях для Украины осторожно и обдуманно, и не будет отправлять самолеты, если существует риск безопасности самой Британии. Соединенное Королевство учитывает "потенциальные риски эскалации рассматривая возможность отправки военных самолетов в Украину".



Об этом сказал спикер британского премьер-министра, передает The Guardian.



Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых западных союзников относительно того, что поставки самолетов могут угрожать вовлечением НАТО в конфликт, представитель премьер-министра сказал, что решение еще не принято.

"Мы еще не приняли решения о предоставлении Британии самолетов, мы сейчас проводим обучение. Соединенное Королевство находится в процессе поставок танков Challenger, и мы также предоставили средства большего радиуса действия. Мы осторожно принимаем эти решения и делаем это обдуманно. Мы осознаем потенциальные риски эскалации", – сказал спикер британского премьера.

По его словам, Великобритания убеждена в том, что ее подход к помощи Украине является лучшим и быстрым способом завершить войну.

"Именно россия продолжает предпринимать эскалационные действия, бомбя мирное население и продолжая незаконную войну в Украине", — сказал пресс-секретарь Риши Сунака.

В британском правительстве отметили, что не будут отправлять истребители в Украину, если это поставит под угрозу безопасность Великобритании.

"Великобритания имеет значительное количество Typhoon и F-35. Конечно, мы никогда не сделаем ничего, что бы поставило под угрозу безопасность Великобритании", — сказал спикер премьера.

Он добавил, что Соединенное Королевство будет работать с международными партнерами, чтобы "разработать, как мы могли бы обеспечить (Украину) возможностями, отвечающими стандартам НАТО".



По словам чиновника, отправка самолетов Typhoon нуждается в разрешении Италии, Испании и Германии, тогда как F-35 нуждаются в согласии США.