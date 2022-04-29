Британия направит 8 тысяч военных на учения в Восточную Европу

Великобритания направит около 8 тысяч военнослужащих, а также десятки танков и более 100 боевых бронированных машин в Восточную Европу.
В ходе запланированных военных учениях будут отрабатываться действия по противодействию российской агрессии. Об этом сообщил телеканал Sky News в пятницу, 29 апреля.
В маневрах также примут участие десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил союзников, в число которых входят такие страны, как Дания, Исландия и Норвегия. Войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии, говорится в сообщении.
Как заявили в британском Минобороны, запланированные учения улучшат способность войск "работать бок о бок друг с другом, сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эти учения продемонстрируют "солидарность и силу".
В маневрах также примут участие десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил союзников, в число которых входят такие страны, как Дания, Исландия и Норвегия. Войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии, говорится в сообщении.
Как заявили в британском Минобороны, запланированные учения улучшат способность войск "работать бок о бок друг с другом, сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эти учения продемонстрируют "солидарность и силу".
Он добавил: "Действуя по всей Европе, британская армия будет стоять бок о бок с партнерами, объединяя наши возможности и общие ценности, способствуя миру и безопасности".
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