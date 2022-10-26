Бренды Zara и Bershka вернутся в россию под новыми названиями - СМИ

09:34 26 октября Киев, Украина





Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.



Отмечается, что на рынок вернутся четыре бренда Inditex – Часть магазинов испанской fashion группы Inditex после ребрендинга планирует вернуться на российский рынок в следующем году.Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что на рынок вернутся четыре бренда Inditex – Zara , Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. При этом все названия будут новыми, варианты нейминга сейчас прорабатываются.

"Открытие магазинов запланировано на весну следующего года. Количество торговых точек пока неизвестно", - добавил собеседник Forbes.

В материале издания разъясняется, что ребрендинг и возврат компаний на рынок рф может стать вероятным благодаря передаче русского бизнеса ливанским партнерам Inditex, а конкретно группе Azadea. Ранее на сайте Inditex уже сообщалось , что компания имеет опцию партнерства по системе франчайзинга.



В то же время отмечается, что такие бренды как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home в любом случае полностью уйдут с российского рынка.