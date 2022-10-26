Бренды Zara и Bershka вернутся в россию под новыми названиями - СМИ

Часть магазинов испанской fashion группы Inditex после ребрендинга планирует вернуться на российский рынок в следующем году.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что на рынок вернутся четыре бренда Inditex – Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. При этом все названия будут новыми, варианты нейминга сейчас прорабатываются.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что на рынок вернутся четыре бренда Inditex – Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. При этом все названия будут новыми, варианты нейминга сейчас прорабатываются.
В материале издания разъясняется, что ребрендинг и возврат компаний на рынок рф может стать вероятным благодаря передаче русского бизнеса ливанским партнерам Inditex, а конкретно группе Azadea. Ранее на сайте Inditex уже сообщалось , что компания имеет опцию партнерства по системе франчайзинга.
В то же время отмечается, что такие бренды как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home в любом случае полностью уйдут с российского рынка.
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