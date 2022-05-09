Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта 

20:29 08 декабря Киев, Украина

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпиады-2024 в Париже соревнования по уличным танцам.

"Стремление олимпийского комитета привлечь более молодую аудиторию привело к тому, что соревнования по уличным танцам - Брейк-данс, официально были добавлены в программу медальных мероприятий на Олимпийских Играх в Париже 2024 года. Исполнительный комитет МОК подтвердил, что в Париже скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют на Олимпийских играх в Токио, которые были отложены из-за пандемии коронавируса на один год и откроются 23 июля 2021 года", - пишет издание.

Отмечается, что наряду с такими дополнительными нововведениями, МОК сделал корректировки: 329 медалей будут в Париже, что на 10 меньше, чем в Токио, в том числе четыре - в тяжелой атлетике, а квота спортсменов в 2024 году 10500 человек, что примерно на 600 меньше, чем в следующем году.