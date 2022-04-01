Бразилия во власти дождей: местные жители вынуждены жить в школах и на стадионах

13:42 06 ноября Киев, Украина

Жители города Санхаро, в Бразилии были вынуждены покинуть собственные жилища и поселиться временно в школах и спортивных залах соседних городов. На город обрушились непрекращающиеся проливные дожди, объявлено черезвычайное положение.

Об этом сообщает Meteoprog.



За одни сутки выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.



Городские власти объявили чрезвычайное положение. Пострадавшие покинули свои дома и были временно размещены в местных школах и спортзалах. Глубина паводка в некоторых местах достигала 1,5 метра.